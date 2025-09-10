Fux vota para absolver Bolsonaro de todos os crimes na trama golpista

Fux afirmou que não havia provas de que Bolsonaro sabia de plano para matar autoridades. "Não há nenhum elemento que identifique ciência do ex-presidente em relação à minuta do plano Punhal Verde e Amarelo", disse. Ele também afirmou que "não há absolutamente nenhuma prova" que demonstre que Bolsonaro sabia do grupo Copa 2022, no qual militares coordenaram ações de monitoramento de Moraes.

Bolsonaro querer mudança no sistema de votação não é defesa de narrativa subversiva, disse Fux. O ministro do STF disse ainda que o ex-presidente agiu de boa-fé em seus questionamentos às urnas eletrônicas.

Fux votou pela condenação de Braga Netto apenas por um crime. O ministro só concordou com a acusação de abolição violenta do Estado democrático de direito, inocentando o general dos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado.

"Houve apenas umas desobediências formais e insinuações contra a Justiça Eleitoral", disse Fux sobre Paulo Sérgio Nogueira. O ministro votou pela absolvição do ex-ministro da defesa em relação a todos os crimes do qual foi acusado.

Ao ler seu voto sobre o ex-presidente, Fux atacou a denúncia apresentada pela PGR. O ministro apontou que a Procuradoria-Geral da República não descreveu a conduta de Bolsonaro individualizada. "As condutas praticadas pelo réu durante seu mandato como presidente da República não podem configurar o crime previsto no 359M [golpe de Estado] do Código Penal", afirmou.

Fux justificou que ataques ao sistema eleitoral não podem configurar tentativa de abolição do Estado democrático de Direito. O ministro citava parte da denúncia que afirma que Bolsonaro planejou a propagação de ataques as urnas eletrônicas durante suas lives. "A simples defesa não pode ser considerada narrativa subversiva", disse.