'Mostra a Trump que Brasil tem liberdade', diz petista sobre voto de Fux

Fux defendeu a anulação do processo três vezes. O ministro entendeu que três preliminares levantadas pelas defesas devem ser acolhidas e cada uma delas deveria levar à anulação do processo. Para ele, a ação deveria ser julgada em primeira instância.

O deputado Rogério Carvalho (PT-MG) disse estar curioso pelo resultado final do voto de Fux. "Será que ele vai ter coragem de dizer nesse voto dele, intelectualmente, que não houve sequer tentativa de golpe, que as pessoas vieram realmente para fazer um piquenique e não havia intenção de golpe?", questionou o petista, que tem ido a quase todas as sessões do julgamento.

Receio da anistia

O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) também disse que o posicionamento dissonante "era esperado". Líder do PT na Câmara, ele chegou por volta das 10h45, no meio da fala de Fux, e não mostrava animação, diferentemente dos outros dias de julgamento.

O petista mostrou preocupação com o avanço do projeto de anistia no Congresso. "Qualquer tipo de decisão da Câmara é uma brutal interferência no julgamento a indivíduos", disse, considerando que Bolsonaro deverá ser condenado.

"Para o governo, esse é um tema decisivo", afirmou Lindbergh. "Está ficando claro para cada deputado que esse é um momento de decisão: se é da base do governo, se não é da base do governo, porque, com certeza, o deputado que votar a favor de um projeto de anistia está se desligando completamente do governo."