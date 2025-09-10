Homem tenta invadir Planalto de madrugada, leva tiros de borracha e é preso

Um homem tentou subir a rampa do Palácio do Planalto, em Brasília, duas vezes nesta madrugada, acabou sendo alvo de tiros de borracha da segurança presidencial e foi detido.
O que aconteceu
O homem tentou pela primeira vez às 0h30 e de novo às 3h30. Ele foi identificado como Leonildo dos Santos Fulgieri e não há explicações sobre a tentativa de invasão. As informações são da Secom (Secretária de Comunicação) da Presidência e da PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal).
Na primeira tentativa, Fulgieri foi detido e encaminhado à delegacia. Segundo a PM, ele "apresentava sinais de possível desorientação mental", mas, "após avaliação preliminar", a médica plantonista "concluiu não haver necessidade de encaminhamento médico imediato" e acabou liberado.
Ele voltou ao palácio. "A princípio, [ele] foi advertido verbalmente pela guarda presidencial, mas como seguiu avançando, a segurança fez uso de arma não-letal para contê-lo, atingindo a perna e quadril, sem gravidade", informa o Planalto.
Dessa vez, foi detido pela Polícia Federal. "O homem desobedeceu ordens de militares do Exército e tentou agredir agentes, sendo contido", informou o órgão. "O caso foi enquadrado nos crimes de resistência e desobediência e encaminhado ao Juizado Especial Federal."
Estas não foram as primeiras tentativas. "No local, a guarnição constatou que o cidadão já era conhecido da PMDF por ter protagonizado episódios semelhantes anteriormente", informou a PM, por meio de nota. O UOL tenta contato com a defesa do suspeito.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.