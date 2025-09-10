Assine UOL
Política

Homem tenta invadir Planalto de madrugada, leva tiros de borracha e é preso

Lucas Borges Teixeira
Do UOL, em Brasília
Atualizada em
Bandeiras hasteadas em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília
Bandeiras hasteadas em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília Imagem: 21.abr.25 - Sergio Lima/AFP

Um homem tentou subir a rampa do Palácio do Planalto, em Brasília, duas vezes nesta madrugada, acabou sendo alvo de tiros de borracha da segurança presidencial e foi detido.

O que aconteceu

O homem tentou pela primeira vez às 0h30 e de novo às 3h30. Ele foi identificado como Leonildo dos Santos Fulgieri e não há explicações sobre a tentativa de invasão. As informações são da Secom (Secretária de Comunicação) da Presidência e da PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal).

Na primeira tentativa, Fulgieri foi detido e encaminhado à delegacia. Segundo a PM, ele "apresentava sinais de possível desorientação mental", mas, "após avaliação preliminar", a médica plantonista "concluiu não haver necessidade de encaminhamento médico imediato" e acabou liberado.

Ele voltou ao palácio. "A princípio, [ele] foi advertido verbalmente pela guarda presidencial, mas como seguiu avançando, a segurança fez uso de arma não-letal para contê-lo, atingindo a perna e quadril, sem gravidade", informa o Planalto.

Dessa vez, foi detido pela Polícia Federal. "O homem desobedeceu ordens de militares do Exército e tentou agredir agentes, sendo contido", informou o órgão. "O caso foi enquadrado nos crimes de resistência e desobediência e encaminhado ao Juizado Especial Federal."

Estas não foram as primeiras tentativas. "No local, a guarnição constatou que o cidadão já era conhecido da PMDF por ter protagonizado episódios semelhantes anteriormente", informou a PM, por meio de nota. O UOL tenta contato com a defesa do suspeito.

