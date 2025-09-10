Homem tenta invadir Planalto de madrugada, leva tiros de borracha e é preso

Um homem tentou subir a rampa do Palácio do Planalto, em Brasília, duas vezes nesta madrugada, acabou sendo alvo de tiros de borracha da segurança presidencial e foi detido.

O que aconteceu

O homem tentou pela primeira vez às 0h30 e de novo às 3h30. Ele foi identificado como Leonildo dos Santos Fulgieri e não há explicações sobre a tentativa de invasão. As informações são da Secom (Secretária de Comunicação) da Presidência e da PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal).

Na primeira tentativa, Fulgieri foi detido e encaminhado à delegacia. Segundo a PM, ele "apresentava sinais de possível desorientação mental", mas, "após avaliação preliminar", a médica plantonista "concluiu não haver necessidade de encaminhamento médico imediato" e acabou liberado.