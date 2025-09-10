Moraes autoriza ida de Bolsonaro a hospital após julgamento

O ministro do STF Alexandre de Moraes autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a ir ao hospital, onde deve passar por procedimentos médicos, no próximo domingo (14) —ou seja, após o julgamento da trama golpista.
O que aconteceu
Moraes acolheu pedido feito pela defesa de Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. Na segunda, os advogados ingressaram com um pedido para o ex-presidente ir ao hospital para procedimentos, com previsão de alta no mesmo dia.
Bolsonaro terá de apresentar atestado ao STF em até 48 horas depois, segundo a decisão do ministro. Moraes também lembrou que todos os carros que saírem da casa do ex-presidente serão revistados —no final de agosto, ele endureceu o monitoramento sobre a prisão domiciliar após a PF apontar risco de fuga.
Ex-presidente vai retirar lesões na pele, segundo pedido médico. O atendimento acontecerá no Hospital DF Star, em Brasília. As lesões seriam "pequenas manchas marrons regulares na pele", segundo o CID incluído no pedido, assinado pelo cirurgião Cláudio Birolini.
Será a segunda vez que Bolsonaro deixa a prisão domiciliar, decretada em 4 de agosto. No mês passado, ele pediu autorização para fazer exames, que apontaram esofagite, gastrite e resíduos de infecções pulmonares.
Primeira Turma do STF tem sessões marcadas para julgar trama golpista até sexta-feira (12). Bolsonaro e mais sete aliados são réus por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.
Veredito deve sair ainda nesta semana. Até o momento, dois ministros — Moraes e Flávio Dino — votaram pela condenação de todos os réus. Ainda faltam votar Cármen Lúcia, Cristiano Zanin e Luiz Fux —este já indicou que vai apresentar divergência do ministro relator.
