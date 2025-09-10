Moraes autoriza ida de Bolsonaro a hospital após julgamento

O ministro do STF Alexandre de Moraes autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a ir ao hospital, onde deve passar por procedimentos médicos, no próximo domingo (14) —ou seja, após o julgamento da trama golpista.

O que aconteceu

Moraes acolheu pedido feito pela defesa de Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. Na segunda, os advogados ingressaram com um pedido para o ex-presidente ir ao hospital para procedimentos, com previsão de alta no mesmo dia.

Bolsonaro terá de apresentar atestado ao STF em até 48 horas depois, segundo a decisão do ministro. Moraes também lembrou que todos os carros que saírem da casa do ex-presidente serão revistados —no final de agosto, ele endureceu o monitoramento sobre a prisão domiciliar após a PF apontar risco de fuga.