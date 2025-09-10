Daniela Lima: Voto de Fux surpreendeu até bolsonaristas

O ministro Luiz Fux chegou a dizer que Bolsonaro buscava a verdade sobre as urnas ao ingressar com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral que pedia ali a cassação dos votos de Lula em 48% das urnas do país. O ministro Luiz Roberto Barroso, que precedeu Alexandre de Moraes na presidência do TSE, foi quem convidou as Forças Armadas para participarem do processo de fiscalização das urnas e das eleições. Daniela Lima, colunista do UOL

Daniela destaca ainda a contradição no voto de Fux, que absolveu Bolsonaro e outros, mas condenou Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e réu colaborador.

Fux conseguiu a façanha, digamos assim, de condenar o réu colaborador por um crime, ou seja, o réu confesso. O ministro condena o colaborador por um crime e absolve todos os demais. Até o momento foram três. Ele condena Mauro Cid, que é réu confesso, mas absolve o almirante da Marinha e Jair Bolsonaro em todas as acusações. Daniela Lima, colunista do UOL

'Voto de Fux mobilizou mais que ato na Paulista', diz Daniela Lima

O voto de Fux teve impacto imediato nas redes e no Supremo, segundo Daniela Lima; a ministra Cármen Lúcia está sob pressão e a mobilização de bolsonaristas superou até grandes manifestações públicas.