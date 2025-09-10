Daniela Lima: 'Voto de Fux após condenações do 8/1 gera clima de espanto'

Daniela Lima explica que ministros consideram a competência do Supremo uma questão já pacificada, conectando atos de Bolsonaro desde 2021 às ações de 8 de janeiro. O voto de Fux, segundo ela, isola o ministro e pode ter consequências práticas para magistrados já alvo de sanções.

Me relatou o ministro: decidimos, por maioria, se não me engano, oito votos que os fatos anteriores estão conectados ao caso, ou seja, que como Bolsonaro, segundo a acusação, começou em 2021, e foi assim que os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino entenderam, a tratar do processo de deslegitimação das eleições, das urnas, e até em 2022, ainda como presidente, numa reunião ministerial gravada a mando dele, o então presidente Bolsonaro, falar em virada de mesa antes da votação acontecer, tudo isso arrasta o caso para o Supremo. Essa é uma questão pacificada, decidida pelo plenário. Por isso, me relatou este experiente ministro, o espanto da corte. Daniela Lima

Integrantes do STF avaliam que a fala de Fux pode fortalecer argumentos usados por críticos internacionais, especialmente nos EUA, e abrir caminho para que a defesa de Bolsonaro questione o julgamento na Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Os integrantes do Supremo dizem que o que falou o Fux até agora não só municia o discurso de Donald Trump de que houve cerceamento de defesa e de que o Supremo não é competente para julgar, municia as sanções americanas. Isso quem dizem são os integrantes do Supremo, mas eles afirmam que, ao citar o Estatuto Internacional dos Direitos Humanos e jurisprudência estrangeira, Fux também abre uma porta para que a defesa de Bolsonaro, como tem todo o direito de fazer, vá questionar na Corte Interamericana de Direitos Humanos o julgamento do Supremo até agora. Daniela Lima

A jornalista avalia que, apesar do isolamento de Fux, sua posição serve de munição para discursos contrários ao STF no Congresso e nas redes, além de expor debates internos sobre coerência e impactos institucionais.