O que significa 'data dump', expressão citada por Fux no julgamento do STF

Para Fux, a prática é uma violação da ampla defesa. O magistrado afirmou que a entrega tardia e massiva de dados impede o exercício pleno da autodefesa, já que o acusado não consegue "conhecer plenamente com a máxima profundidade todas as provas que foram produzidas contra si ou a seu favor".

Em razão da disponibilização tardia de um tsunami de dados, "data dump", sem identificação suficiente de antecedência minimamente razoável para os atos processuais, e eu confesso que tive dificuldade para elaborar o voto, eu acolho a preliminar de violação da garantia da ampla defesa.

Luiz Fux, ministro do STF

Luiz Fux acolheu argumento da defesa dos réus de que há documentos demais no processo. Fux justificou que a defesa deve ter acesso integral ao material probatório antes da produção de provas orais (como interrogatórios e oitivas de testemunhas). Sem isso, segundo ele, há quebra da paridade de armas e do devido processo legal.

Defesa se apoiou no argumento da falta de tempo para analisar provas. A alegação foi recorrente ao longo de toda a ação penal e até antes do recebimento da denúncia: o da falta de tempo para a defesa ter acesso e estudar tudo que foi levantado pela investigação. Ao longo de todo o processo a defesa pediu mais prazo, adiamento de depoimentos e até suspensão de audiências.

Parecer de Fux diverge de Moraes. O relator do processo rejeitou as preliminares de defesa, já em março, que alegavam sobrecarga de documentos. Segundo Moraes, foi garantido à defesa o acesso a "absolutamente todos os documentos, mídias e vídeos" juntados aos autos. Além disso, ele declarou que não houve estratégia da PGR em "atolar a defesa com um caminhão de documentos".

Fux fala em volume desproporcional de dados. Fux comparou casos anteriores em que a acusação anexou um grande volume de informações sem organização — no caso da trama golpista, são cerca de 70 terabytes, equivalentes "a milhões ou bilhões de páginas". Para ele, isso caracteriza "abuso do direito de acusar e ausência de justa causa".