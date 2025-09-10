Onde assistir ao julgamento de Bolsonaro ao vivo hoje (10)? Como ver STF

O STF deve retomar hoje (10), a partir das 9h, ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A audiência terá transmissão ao vivo pelo UOL (veja vídeo acima).

Como assistir ao 4º dia de julgamento de Bolsonaro?

O julgamento será transmitido na íntegra pelo UOL. A audiência pode ser acompanhada ao vivo, a partir das 8h50, pelo Canal UOL na TV, pela homepage do UOL e pelo canal do YouTube do UOL (clique aqui para acessar). A transmissão cobrirá toda a sessão e contará com a análise em tempo real de convidados e comentaristas.

Julgamento segue até sexta-feira (12). Alexandre de Moraes pediu uma data extra, que foi agendada para quinta-feira (11) por Cristiano Zanin. Neste dia, estão previstas agora duas novas sessões, uma com início às 9h da manhã; e outra com início às 14h. Além disso, devem ocorrer normalmente as audiências nos dias 10 e 12 de setembro, que já estavam marcadas.