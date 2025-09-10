Para Fux, mensalão é que foi uma abolição do Estado democrático de Direito

O ministro Luiz Fux afirmou durante seu voto no julgamento da trama golpista no STF que o "mensalão, sim, foi uma abolição do Estado democrático" de Direito.

"Buscavam, por meios escusos e ilícitos, w mediante condutas criminosamente articuladas, corromper o exercício do poder, ultrajar a dignidade das instituições republicanas, apropriar-se da coisa pública, dominar o Parlamento e controlar a qualquer custo o exercício do poder estatal. Isso sim, é abolição do Estado democrático", disse Fux, em relação ao caso do mensalão (ação penal 470), julgado pelo STF entre 2012 e 2014.

Sem citar nomes, o ministro afirmou que o mensalão foi uma forma de "golpe gradual", baseado na usurpação do patrimônio público por um governo eleito para a compra de apoio necessário à sua manutenção no poder político, desequilibrando a disputa eleitoral e desestimulando o surgimento de opositores. "Essa situação foi assim descrita pela Procuradoria-Geral da República em sua denúncia da ação penal 470."