Quando será o voto de Cármen Lúcia no julgamento de Bolsonaro? Veja ordem

Alexandre de Moraes e Flávio Dino já votaram. Nesta quarta-feira, o ministro Luiz Fux apresenta seu voto.

Depois deles, os demais integrantes da turma vão proferir seus votos. A sequência é a seguinte:

Cármen Lúcia; Cristiano Zanin;

Um pedido de vista do processo não está descartado. Pelo regimento interno, qualquer integrante da Corte pode pedir mais tempo para analisar o caso e suspender o julgamento. Contudo, o processo deve ser devolvido para julgamento em 90 dias.

Quais são as datas do julgamento?

Novas sessões terão data extra. Além das audiências nos dias 9, 10 e 12 de setembro, que já estavam marcadas, o ministro Alexandre de Moraes solicitou uma data extra, com duas novas sessões, que foi agendada para quinta-feira (11) por Cristiano Zanin.