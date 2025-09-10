Quem falta votar no julgamento de Bolsonaro? Veja ordem de ministros

Após o parecer do ministro Luiz Fux hoje no STF (Supremo Tribunal Federal), faltam os votos de Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, da Primeira Turma, no julgamento de Jair Bolsonaro (PL) e dos demais sete réus pela acusação da trama golpista.

Qual a ordem dos votos no julgamento de Bolsonaro no STF?

A expectativa é que Cármen Lícia e Zanin apresentem seus votos nesta quinta-feira, mas não há confirmação. Isso porque a duração das manifestações de cada ministro pode variar e não há tempo determinado.