Delgatti diz que Zambelli ordenou invasão ao CNJ: 'Pode falar que mandei'

Presa na Itália, Zambelli acompanha de forma virtual os depoimentos e fez perguntas a Delgatti. A oposição reclamou que se tratava de acareação. Além dele, o especialista em coleta e preservação de provas digitais Michel Spiero também será ouvido. A parlamentar e sua defesa podem fazer perguntas a ambos.

Delgatti declarou que realizou invasões a sistemas do CNJ entre 2022 e 2023. Ele disse que Zambelli queria que ele comprovasse que "o sistema era violável". "Ela pediu que eu invadisse o TSE, o CNJ, o STF, que eu conseguisse comprovar que o sistema era violável, pois ela queria desacreditar o discurso que à época havia sobre a segurança do sistema de justiça e do TSE do Brasil", declarou. Ele está preso em Tremembé (SP) e presta depoimento por videoconferência.

Hacker disse que não tem mensagens trocadas com Zambelli. Informou que por causa da Operação Spoofing —investigação sobre a invasão a celulares de autoridades relacionadas à operação Lava Jato no Telegram—, não podia usar a internet. "Todos os dias antes de dormir, eu resetava o celular", afirmou.

À CCJ, ele disse que "apenas" invadiu após pedido da deputada. Declarou que não teria motivo para "invadi-lo sem esse pedido". "Eu não tinha interesse nisso", disse.

Delgatti disse que Zambelli ordenou que ele fizesse um despacho e uma ordem de prisão contra o ministro do STF Alexandre de Moraes. Segundo o hacker, a deputada teria enviado "até a síntese da decisão".