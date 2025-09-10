Anistia a militares réus no 8/1 não seria surpresa, diz historiador

Do ponto de vista histórico, sempre houve anistia em todos os episódios de golpismo em relação aos militares e aos outros participantes, então não será surpresa se isso vier a ocorrer. Carlos Fico, historiador

Para o historiador, a discussão sobre uma eventual anistia geral é delicada e depende da avaliação do custo político, que tende a ser maior para líderes e oficiais do que para participantes de base.

Tenho a impressão de que será um custo político e até institucional caso seja dada a possível anistia para os invasores das sedes dos Três Poderes, ou seja, as pessoas comuns, ou então a redução das penas para esses crimes. Carlos Fico, historiador

'Julgamento de generais é inédito e serve de alerta', diz Fico

O julgamento de oficiais de alta patente pelos atos de 8 de janeiro rompe a tradição de impunidade militar, avalia Carlos Fico, que destaca efeito pedagógico e alerta às Forças Armadas.