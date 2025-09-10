STF ao vivo hoje: assista ao julgamento de Bolsonaro agora em tempo real

Julgamento segue até sexta-feira (12). Alexandre de Moraes pediu uma data extra, que foi agendada para quinta-feira (11) por Cristiano Zanin. Neste dia, estão previstas agora duas novas sessões, uma com início às 9h da manhã; e outra com início às 14h. Além disso, devem ocorrer normalmente as audiências nos dias 10 e 12 de setembro, que já estavam marcadas.

Próximas sessões do julgamento:

10/9 (quarta), às 9h

11/9 (quinta). às 9h e às 14h

12/9 (sexta), às 9h e às 14h.

Apesar da data extra, duração do julgamento pode variar. Na fase de interrogatório, por exemplo, em junho deste ano, o ministro Alexandre de Moraes reservou a semana toda para ouvir os réus, mas o processo acabou durando só dois dias. Tudo depende do tempo gasto em cada passo do rito de julgamento.

Na semana passada, houve as manifestações da acusação e da defesa. Na terça-feira (2), o ministro Alexandre de Moraes fez a leitura do relatório e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu a condenação dos réus. Ainda no primeiro dia, as defesas começaram suas sustentações, que terminaram nesta quarta-feira (3).

Ontem, teve início a etapa dos votos dos ministros. Alexandre de Moraes e Flávio Dino proferiram seus votos nas duas sessões do dia.