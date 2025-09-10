Primeira Turma do STF forma maioria para manter a delação de Mauro Cid

Ao seguir os ministros, Fux ponderou que deve ser feita uma revisão de pena maior do que a negociada para Cid. Com a Polícia Federal, o tenente-coronel firmou acordo que prevê perdão judicial ou pena de até dois anos, restituição dos bens e valores apreendidos, além da extensão dos benefícios para o pai, esposa e filha dele.

O entendimento de revisão da pena ao tenente-coronel foi citado pela PGR. Para a Procuradoria-Geral da República, o "comportamento contraditório, marcado por omissões e resistência ao cumprimento integral das obrigações pactuadas" indica que a redução da pena deve ser "fixada em patamar mínimo". O Ministério Público sugeriu que a redução de 1/3 da pena imposta.

O que os ministros disseram sobre a delação

Eventuais omissões dolosas não acarretam na nulidade da delação, mas sim exigem necessária análise posterior sobre total ou parcial efetividade e consequentemente sobre a total ou parcial modulação dos benefícios pactuados.

Alexandre de Moraes, ministro relator no STF da ação da trama golpista

Considero que a colaboração atendeu aos seus objetivos de esclarecimento dos fatos e de utilidade para investigação e elucidação de outros elementos fáticos e humanos dessa cadeia criminosa.

Flávio Dino, ministro do STF