Trama golpista: Fux consolida mudança de ideia sobre tentativa de golpe

Para Fux, réus não participaram de organização criminosa. Diferentemente de Alexandre de Moraes e Flávio Dino, Fux crê que fatos apresentados não permitem a configuração desse crime. Por motivos parecidos, ele também não deve condenar Bolsonaro por abolição violenta do Estado democrático de Direito.

Em julho, Fux foi o único a votar contra tornozeleira para Bolsonaro. À época, ele argumentou que as medidas eram muito duras para aquele momento e que não havia nenhuma prova nova para justificá-las. A determinação veio após o ex-presidente ser acusado de tentativa de obstrução à Justiça na trama golpista.

O que chama atenção, nesse contexto, é que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já condenou centenas de pessoas relacionadas aos atos do 8 de Janeiro, todas sem foro por prerrogativa de função, sem que tenha havido qualquer manifestação do ministro Fux contrária à competência da Corte

Beatriz Alaia Colin, especialista em direito penal e advogada do escritório Wilton Gomes Advogados

É estranho que o Ministro Fux, tendo julgado e condenado tantos réus pelos atos de 8/1/2023, venha sustentar agora que o Supremo não é competente para julgar ex-autoridades desse núcleo principal.

Leonardo Massud, professor e mestre em Direito Penal da PUC/SP e criminalista da Massud, Sarcedo e Andrade Sociedade de Advocacia

Guinada começou com caso de Débora Santos. A cabelereira pichou uma estátua com batom no 8 de Janeiro. Em março, Fux defendeu pena mais branda no caso, por entender que a punição inicial havia sido definida "sob violenta emoção". No fim, propôs 1 ano e 6 meses de prisão — contra 14 anos indicados por Moraes.

Até então, Fux tinha um posicionamento duro em relação ao 8 de Janeiro e à tentativa de golpe. Entre os advogados, o ministro sempre foi visto como um punitivista — ou seja, alguém a favor de penas mais duras. Essa postura ficou clara em julgamentos de casos como o Mensalão e o Petrolão na corte.