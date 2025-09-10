Julgamento no STF: apoio a Fux supera crítica no debate das redes sociais

Ministro argumentou que o STF não tem competência para avaliar o caso. Terceiro a votar no julgamento do núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado, que tem Bolsonaro como réu principal, Fux iniciou seu voto afirmando que o STF não tem competência para avaliar o caso.

Ele defendeu a anulação do processo três vezes. O ministro entendeu que três preliminares levantadas pelas defesas devem ser acolhidas e cada uma delas deveria levar à anulação do processo. Para ele, a ação deveria ser julgada em primeira instância. Caso não consiga maioria, o ministro sugere que, se o processo continuar na Corte, seja analisado pelo plenário do STF, e não pela Primeira Turma.

A anulação da condenação de Lula foi relembrada por Fux. O ministro afirmou que o STF anulou o julgamento por incompetência relativa para argumentar que, no caso da ação contra Bolsonaro, estaria sendo desrespeitado o foro apropriado. Em 2021, o Supremo anulou o julgamento contra Lula. Na ocasião, os ministros entenderam que o então juiz Sergio Moro não era competente para julgar o petista.

O ministro já votou para absolver os réus por organização criminosa. Para Fux, os fatos apresentados pela acusação não são graves o suficiente para configurar o crime de organização criminosa. Ele argumentou também que não há comprovação de que réus usaram armas na trama golpista, o que seria um dos parâmetros para determinar a condenação por esse crime.

Ontem, votaram pela condenação o relator, Moraes, e Flávio Dino. Depois de Fux, é a vez da ministra Cármen Lúcia e, por fim, do presidente da turma, Cristiano Zanin. Há sessões marcadas até sexta-feira (12).