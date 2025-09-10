Fux diz que STF é incompetente para julgar golpe e vota para anular ação

O ministro Luiz Fux pediu a anulação do processo contra Jair Bolsonaro (PL) e sete aliados durante o julgamento da trama golpista na Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal).
O que aconteceu
Fux defendeu a anulação do processo três vezes. O ministro entendeu que três preliminares levantadas pelas defesas devem ser acolhidas e cada uma delas deveria levar a anulação do processo. "A minha primeira preliminar, ela anula completamente o processo por incompetência absoluta", disse, no início de sua fala.
Segundo o ministro, "não compete ao Supremo Tribunal Federal realizar juízo político do que é bom ou ou ruim". Para Fux, a ação deveria ser julgada em primeira instância. Caso não consiga maioria, o ministro sugere que se o processo continue na corte, deve ser analisado pelo plenário do STF, e não pela Primeira Turma.
A anulação da condenação de Lula foi relembrada por Fux. O ministro afirmou que o STF anulou o julgamento por incompetência relativa para argumentar que no caso da ação contra Bolsonaro estaria sendo desrespeitado o foro apropriado. Em 2021, o Supremo anulou o julgamento contra Lula por Sergio Moro, de Curitiba. Na ocasião, os ministros entenderam que o então juiz não era competente para julgar o petista.
Fux é o terceiro ministro da Primeira Turma a votar na ação sobre tentativa de golpe. Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram ontem pela condenação do ex-presidente e dos outros sete réus do chamado "núcleo crucial. Depois de Fux, é a vez da ministra Cármen Lúcia e, por fim, do presidente da turma, Cristiano Zanin. Há sessões marcadas até sexta-feira (12).
Os ministros votaram pela competência da corte em março deste ano. A Primeira Turma entendeu, quando a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) foi aceita e tornou os integrantes do núcleo crucial réus pela tentativa de golpe de Estado, que, mesmo que Bolsonaro não seja mais presidente, os crimes foram praticados quando ele ainda estava no cargo e em razão disso. Na época, apenas Fux se manifestou contra e foi voto vencido.
Apesar de dizer que STF é incompetente para julgar, Fux já condenou golpistas do 8 de Janeiro. Segundo a colunista do UOL Daniela Lima, a posição do ministro causou espanto aos colegas do Supremo. Mais de 400 pessoas foram condenadas por conta dos atos antidemocráticos. Em todos os casos, Fux acompanhou a maioria da corte.
O ministro fez voto com diferentes indiretas a Moraes. Fux ressaltou inúmeras vezes sobre a importância do papel do juiz e afirmou que o STF serve de referência para o Judiciário de todo o país. "O juiz, por sua vez, deve acompanhar a ação penal com distanciamento, não apenas por não dispor de competência", disse.
Fux ainda criticou o "tsunami de dados" nas provas. Para o ministro, o direito à defesa foi cerceado, concordando com os argumentos dos advogados a respeito da dificuldade de analisar o material da investigação. "Salta aos olhos a quantidade de material probatório envolvido. Os arquivos totalizaram 70 terabytes", disse.
Foi formada maioria para manter a delação de Mauro Cid. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro fechou um acordo para reduzir a pena, mas isso ainda deve ser modificado pelos ministros, segundo indicaram Moraes, Dino e Fux. Este diz que a delação foi eficiente e que Cid acabou se autoincriminando, merecendo ser feita uma revisão para a pena ser maior do que a negociada.
A competência para o julgamento do presidente da República sempre foi e continua sendo o plenário da Casa. Dirão os senhores, é ex-presidente, mas está sendo julgado como tal. Porque, se é ex-presidente, deveria ir para o juízo de primeiro grau. Está sendo julgado como presidente, mas está sendo julgado como se presidente fosse.
Ao contrário do Poder Legislativo e do Poder Executivo, não compete ao STF realizar um juízo político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. Ao revés, compete a este tribunal afirmar o que é constitucional ou inconstitucional, legal ou ilegal, invariavelmente, sob a perspectiva da Carta de 1988 e das leis brasileiras.
Luiz Fux, ministro do STF
Fux sinalizou que iria divergir
Moraes falava das preliminares, quando Fux sinalizou possíveis divergências. Ele interrompeu a fala do relator da ação penal e disse ao presidente da Turma que voltaria à análise dessas questões antes de seu voto —o que ocorreu hoje.
Fux e Moraes divergiram também no caso da cabeleireira. Em março deste ano, Fux suspendeu o julgamento da cabeleireira Débora Rodrigues. Ela foi condenada a 14 anos de prisão por participar do 8 de Janeiro e ganhou notoriedade por pichar a estátua da Justiça em frente ao STF com batom. Fux sugeriu uma pena menor, de um ano e seis meses, mas foi voto vencido.
O ministro também foi único a discordar do uso da tornozeleira eletrônica para Bolsonaro. Fux considerou as restrições determinadas ao ex-presidente muito duras e sem provas novas para sustentá-las —na época, Moraes determinou também a proibição do uso das redes sociais.
Fux, entretanto, costuma mais concordar do que discordar de Mores em geral. Poupado nas sanções determinadas pelo governo de Donald Trump, nos EUA, assim como André Mendonça e Nunes Marques, ele concordou com o relator da trama golpista em 74,8% dos casos, segundo levantamento foi feito pelo UOL com dados do painel Informação à Sociedade do STF.
Os réus do "núcleo crucial"
- Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;
- Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência;
- Almir Garnier Santos, almirante e ex-comandante da Marinha;
- Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do DF e ex-ministro da Justiça;
- Augusto Heleno, general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;
- Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; foi delator no processo;
- Paulo Sérgio Nogueira, general da reserva e ex-ministro da Defesa;
- Walter Braga Netto, general da reserva e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa.
Participaram desta cobertura
Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz e Eduarda Esteves, do UOL, em São Paulo
Mateus Coutinho, Lucas Borges Teixeira e Leticia Casado, do UOL, em Brasília
