Fux diz que STF é incompetente para julgar golpe e vota para anular ação

A anulação da condenação de Lula foi relembrada por Fux. O ministro afirmou que o STF anulou o julgamento por incompetência relativa para argumentar que no caso da ação contra Bolsonaro estaria sendo desrespeitado o foro apropriado. Em 2021, o Supremo anulou o julgamento contra Lula por Sergio Moro, de Curitiba. Na ocasião, os ministros entenderam que o então juiz não era competente para julgar o petista.

Fux é o terceiro ministro da Primeira Turma a votar na ação sobre tentativa de golpe. Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram ontem pela condenação do ex-presidente e dos outros sete réus do chamado "núcleo crucial. Depois de Fux, é a vez da ministra Cármen Lúcia e, por fim, do presidente da turma, Cristiano Zanin. Há sessões marcadas até sexta-feira (12).

Os ministros votaram pela competência da corte em março deste ano. A Primeira Turma entendeu, quando a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) foi aceita e tornou os integrantes do núcleo crucial réus pela tentativa de golpe de Estado, que, mesmo que Bolsonaro não seja mais presidente, os crimes foram praticados quando ele ainda estava no cargo e em razão disso. Na época, apenas Fux se manifestou contra e foi voto vencido.

Apesar de dizer que STF é incompetente para julgar, Fux já condenou golpistas do 8 de Janeiro. Segundo a colunista do UOL Daniela Lima, a posição do ministro causou espanto aos colegas do Supremo. Mais de 400 pessoas foram condenadas por conta dos atos antidemocráticos. Em todos os casos, Fux acompanhou a maioria da corte.

O ministro fez voto com diferentes indiretas a Moraes. Fux ressaltou inúmeras vezes sobre a importância do papel do juiz e afirmou que o STF serve de referência para o Judiciário de todo o país. "O juiz, por sua vez, deve acompanhar a ação penal com distanciamento, não apenas por não dispor de competência", disse.