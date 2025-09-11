As provas citadas pelo STF para condenar Bolsonaro e outros 7 réus

A defesa de Mauro Cid, delator e réu, reforçou a validade da delação premiada, mas afirmou que ele não tinha conhecimento do documento "Punhal Verde e Amarelo".

As demais defesas, no geral, questionaram a validade da delação premiada de Cid e alegaram cerceamento do direito de defesa, dizendo que não foi possível analisar a tempo todo o material apreendido pela PF.

A defesa de Bolsonaro não negou os documentos, mas afirmou que o ex-presidente foi "dragado" ao 8 de Janeiro.

A pergunta que se faz é: que prova é essa? É o recorte de trechos de conversas de WhatsApp, documentos como um papel, uma agenda, que foram localizados em computadores. São dezenas e dezenas e dezenas de celulares. [...] Eu não conheço o conjunto de provas. São bilhões de documentos. Uma instrução de menos de 15 dias, seguida de interrogatório, A instrução começou em maio, nós estamos em setembro. Celso Vilardi, advogado de defesa de Jair Bolsonaro, em 3 de setembro

O advogado do general Heleno contestou o uso de um manuscrito apreendido pela PF.