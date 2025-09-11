Assistir STF ao vivo: como ver julgamento de Bolsonaro hoje em tempo real

O julgamento de Jair Bolsonaro (PL) pela acusação de conspiração golpista será retomado nesta quinta-feira (11), às 14h, no STF (Supremo Tribunal Federal). A audiência será transmitida ao vivo pelo UOL (veja vídeo acima).

Como assistir ao 5º dia de julgamento de Bolsonaro?

O julgamento será transmitido na íntegra pelo UOL. A audiência pode ser acompanhada ao vivo pelo Canal UOL na TV, pela homepage do UOL e pelo canal do YouTube do UOL (clique aqui para acessar). A transmissão cobrirá toda a sessão e contará com a análise em tempo real de convidados e comentaristas.

Julgamento segue até amanhã (12). Alexandre de Moraes pediu uma data extra, que foi agendada para hoje (11) por Cristiano Zanin. Além disso, devem ocorrer mais duas audiências amanhã, que já estavam marcadas.