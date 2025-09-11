Assistir TV Justiça hoje (11): onde ver o julgamento de Bolsonaro ao vivo

O STF (Supremo Tribunal Federal) inicia o quinto dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta às 14h desta quinta-feira (11). A audiência será transmitida pela TV Justiça e exibida ao vivo pelo UOL (veja vídeo acima).

Onde assistir ao 5º dia de julgamento de Bolsonaro?

O julgamento será transmitido na íntegra pelo UOL. A audiência pode ser acompanhada ao vivo pelo Canal UOL na TV, pela homepage do UOL e pelo canal do YouTube do UOL (clique aqui para acessar). A transmissão cobrirá toda a sessão e contará com a análise em tempo real de convidados e comentaristas.

Julgamento segue até amanhã (12). Alexandre de Moraes pediu uma data extra, que foi agendada para hoje (11) por Cristiano Zanin. Além disso, devem ocorrer mais duas audiências amanhã, que já estavam marcadas.