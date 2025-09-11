Ex-assessor de Orléans e Bragança reivindica autoria de bandeira dos EUA

Procurado pela reportagem, o parlamentar afirmou via assessoria de imprensa que "sempre defendeu a liberdade de expressão e o direito à manifestação pacífica". Também disse que Folena não tem mais vínculo com o mandato dele.

Folena postou no X (antigo Twitter) um vídeo da bandeira gigante dos EUA sendo estendida em uma rua residencial, no sábado (6), na véspera do ato.

Patrick Folena posta foto de bandeira dos EUA Imagem: Reprodução/X

Também publicou fotos da bandeira amarrotada num lugar que parece ser um quintal, com borda de piscina e churrasqueira.

A "exaltação dos EUA" no ato bolsonarista foi destacada na imprensa internacional: o jornal The New York Times disse que a bandeira americana é o "novo símbolo" da direita brasileira.



Dos EUA, Eduardo Bolsonaro (PL) se referiu à iniciativa como um tipo de gratidão a Trump, enquanto políticos à esquerda e à direita criticaram o uso de um símbolo norte-americano no Dia da Independência do Brasil.

Os deputados federais Pedro Campos (PSB-PE) e Lindbergh Farias (PT-RJ) protocolaram um pedido de investigação na Polícia Federal. O pastor Silas Malafaia disse ao jornal Folha de S.Paulo que ficou "indignado" com a bandeira dos EUA.