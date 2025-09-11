Barroso faz aceno a Fux e diz que 'se encerram ciclos de atraso'

Ninguém sai do STF feliz por causa do julgamento, segundo o ministro. "Esse tribunal cumpriu missão importante com base em evidências de julgar autoridade civis e militares por tentativa de golpe de Estado. Ninguém sai daqui hoje feliz, mas temos de cumprir as missões que a vida nos dá."

Barroso afirma que o julgamento encerra "ciclos de atrasos" da vida brasileira. "Estamos encerrando os ciclos dos atrasos da vida brasileira marcados pelo golpismo. Estamos virando a página da história e brasileira e agora podemos buscar a pacificação sem intolerância, extremismo e incivilidade."

Voto de Fux

Fux negou a formação de uma organização criminosa na trama golpista. Ao descartar o crime, o ministro disse que não havia provas de que os acusados se reuniram para cometer "crimes indeterminados" e com grave violência ou ameaça.

Ontem, Fux afirmou que o STF era incompetente para analisar a tentativa de golpe. Ministro já condenou centenas de outros réus pelo mesmo motivo.

Ministro alegou falta de provas. Fux votou para absolver Jair Bolsonaro dos cinco crimes imputados a ele, incluindo golpe de Estado. Condenou apenas o general Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente em 2022, e o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, por tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito.