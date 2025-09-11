Barroso faz aceno a Fux e diz que 'se encerram ciclos de atraso'

O ministro e presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, afirmou, no encerramento do julgamento do núcleo crucial da trama golpista, que foi um "divisor de águas" na história do Brasil. A Primeira Turma condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a uma pena de 27 anos e três meses na ação da trama golpista.
O que aconteceu
"Esse julgamento é divisor de águas na história do Brasil", disse Barroso. Apesar do presidente da Primeira Turma ser o ministro Cristiano Zanin, foi Barroso quem encerrou a sessão.
Sem citar o ministro Luiz Fux, que votou apenas pela condenação de Mauro Cid e Braga Netto, Barroso valorizou "posição divergente" no tribunal. "Compreensões contrárias fazem parte da vida, mas só o desconhecimento profundo dos fatos encontrará neste julgamento algum tipo de perseguição política. É preciso respeito pela posição divergente. Pensamento único só existe na ditadura."
Ninguém sai do STF feliz por causa do julgamento, segundo o ministro. "Esse tribunal cumpriu missão importante com base em evidências de julgar autoridade civis e militares por tentativa de golpe de Estado. Ninguém sai daqui hoje feliz, mas temos de cumprir as missões que a vida nos dá."
Barroso afirma que o julgamento encerra "ciclos de atrasos" da vida brasileira. "Estamos encerrando os ciclos dos atrasos da vida brasileira marcados pelo golpismo. Estamos virando a página da história e brasileira e agora podemos buscar a pacificação sem intolerância, extremismo e incivilidade."
Voto de Fux
Fux negou a formação de uma organização criminosa na trama golpista. Ao descartar o crime, o ministro disse que não havia provas de que os acusados se reuniram para cometer "crimes indeterminados" e com grave violência ou ameaça.
Ontem, Fux afirmou que o STF era incompetente para analisar a tentativa de golpe. Ministro já condenou centenas de outros réus pelo mesmo motivo.
Ministro alegou falta de provas. Fux votou para absolver Jair Bolsonaro dos cinco crimes imputados a ele, incluindo golpe de Estado. Condenou apenas o general Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente em 2022, e o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, por tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito.
