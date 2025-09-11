Pela lei, Bolsonaro teria de ir a prisão de segurança máxima após sentença

Se Bolsonaro for condenado em definitivo, quem decide o local do cumprimento da pena é o ministro relator do caso, Alexandre de Moraes. O advogado criminalista Renato Hachul explica que em ações penais que começam no STF, como é este caso, é o relator quem fiscaliza e decide sobre todas as questões envolvendo o cumprimento da pena, como o local e eventuais transferências. Ele também pode delegar essa função a um juiz de execução penal.

Quem lidera organização criminosa armada deve cumprir pena em presídio de segurança máxima. A determinação está prevista na lei das organizações criminosas, sancionada em 2013, e se aplica, por exemplo, ao caso do ex-presidente. No Brasil, existem cinco unidades desse tipo: em Porto Velho (RO), Mossoró (RN), Campo Grande (MS), Catanduvas (PR) e em Brasília, no complexo penitenciário da Papuda.

Especialistas, porém, não acreditam que a lei será cumprida literalmente no caso do ex-presidente. "Moraes não deve seguir a letra fria da lei, é uma situação especial", avaliou o criminalista Ricardo Reis. "Imagino que Bolsonaro deva permanecer na prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, enquanto a decisão não transita em julgado e até depois, pelo estado de saúde vulnerável do ex-presidente."

Uma das possibilidades é que ele fique em uma sala especial, como as que outros ex-presidentes ficaram. Não há lei específica que estabeleça isso, mas foi o caso com Michel Temer, Fernando Collor e com o presidente Lula.

Outro cenário possível é a prisão militar. Como ex-capitão, Bolsonaro teria direito a cumprir a pena em um estabelecimento do Exército. Uma eventual perda de patente teria de ser analisada pelo STM (Superior Tribunal Militar).