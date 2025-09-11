Condenado por trama golpista, Bolsonaro fica ainda mais tempo inelegível?

Bolsonaro já estava inelegível até 2030 após ter sido condenado pela Justiça Eleitoral por abuso de poder político e econômico. Em 2023, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) declarou que o político não pode se eleger a nenhum cargo público por oito anos, que começaram a contar a partir da eleição de 2022, quando aconteceram os ilícitos.

A inelegibilidade é diferente da suspensão de direitos políticos: na primeira, o indivíduo não pode exercer nenhum mandato eletivo, mas pode votar e participar de partidos.

A suspensão é bem mais ampla, ataca todos os direitos políticos do condenado: votar, ser votado, propor lei de iniciativa popular, filiação partidária, etc. A inelegibilidade é específica, atinge apenas o direito de ser votado. Guilherme Barcelos, doutor em direito constitucional e membro da Abradep (Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político)

Depois de cumprida a pena, Bolsonaro ficará ainda mais tempo longe das urnas por causa da Lei da Ficha Limpa. A legislação proíbe que condenados por uma série de crimes fiquem ainda mais oito anos longe das urnas depois do cumprimento da pena.

Essa tipificação é relativamente recente, criada em 2021 —sancionada, inclusive, pelo próprio Bolsonaro enquanto estava na Presidência. Para o advogado especialista em direito eleitoral Alexandre Rollo, a Justiça ainda tem de esclarecer se os crimes contra o Estado democrático de Direito também geram inelegibilidade. "O Supremo pode interpretar que esses novos crimes [contra o Estado] também são crimes contra a administração pública, mas há espaço para contestação", disse.

Interpretação não é unânime. Barcelos, da Abradep, diz que a jurisprudência do TSE é que a Lei da Ficha Limpa não se limita somente aos crimes citados na lista. "Além disso, Bolsonaro também foi condenado por crimes contra o patrimônio público, além de organização criminosa", aponta o especialista.