Bolsonaro pode ser preso logo após ser condenado pela 1ª Turma do STF?

Não é algo tão automático, a gente publica ali o acórdão e daí já na sequência a gente vai ter essa prisão. Fora que, na minha leitura, ainda há potencialidade de alguns recursos serem apresentados após o último voto ali do ministro Zanin e a conclusão pela condenação, se for essa conclusão da primeira turma.

Juliana Bertoldi, advogada criminalista

A dosimetria das penas deve acontecer amanhã. Bertoldi avalia que a tendência do STF de analisar e punir cada crime de forma autônoma deve ser observada. A advogada explicou como a defesa pode buscar a redução das penas, mas vê cenário de punições severas.

O primeiro passo para a dosimetria é a gente identificar quais desses delitos restaram comprovados, alocar em uma linha do tempo para entender se a gente está diante de alguma hipótese em que um crime pode absorver o outro, que uma conduta foi meio para cometimento de outra.

O que as defesas fazem, é claro, é sempre argumentar para tentar diminuir essa pena base o máximo possível, porque quando a gente fizer análise de majorantes, de qualificadoras, nas outras duas fases, esse cálculo vai incidir sobre a pena base.

Bolsonaro pode ser preso por quanto tempo?

Bolsonaro pode ser condenado a uma pena máxima de 46 anos. Caso ele seja considerado culpado por todos os crimes dos quais é acusado no julgamento da trama golpista.