Bolsonaro vai para a cadeia? Entenda a decisão da Primeira Turma do STF

Em tese, a execução da pena pode ocorrer rapidamente após o trânsito em julgado (fase em que não cabem mais recursos e o processo é dado como encerrado), mas a data exata dependerá do ritmo processual, dos argumentos da defesa e das decisões dos ministros.

George de Farias, advogado criminalista

Habeas corpus contra regime fechado também é possibilidade. Segundo a advogada, a impetração de um pedido do tipo se justificaria "pela idade avançada e saúde debilitada do ex-presidente". Se a solicitação fosse aceita, o cumprimento da pena poderia ser feito em casa, com tornozeleira, "por caráter humanitário".

Fato de Bolsonaro já cumprir prisão domiciliar por outro processo "pode influenciar", afirma Alves. Desde 4 de agosto, o ex-presidente cumpre prisão domiciliar preventiva por descumprir medida cautelares às quais estava submetido por suposta tentativa de obstrução à Justiça no caso da trama golpista.

STF deve analisar atual situação do ex-presidente para avaliar se ida para cadeia faz sentido ou não. "A eventual mudança para o regime fechado deverá ser devidamente motivada pelo ministro Alexandre de Moraes", disse Beatriz Colin, especialista em direito penal e advogada do escritório Wilton Gomes Advogados.

Bolsonaro condenado

Condenação foi definida por 4 votos a 1. Entenderam que o ex-presidente e membros da cúpula de seu governo participaram de uma tentativa de golpe os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Apenas Luiz Fux defendeu a inocência do ex-presidente e de outros cinco réus em todos os cinco crimes.