Brasil condena generais por tentativa de golpe pela 1ª vez na história

Decisão é "marco histórico e civilizatório", diz advogado. Segundo o criminalista Fernando Hideo, com a condenação, o país afirma que "as Forças Armadas não estão acima da ordem constitucional".

Ao responsabilizar aqueles que ousaram conspirar contra o Estado de Direito, o Supremo Tribunal Federal rompe com a tradição de impunidade militar e cumpre a função própria da pena no direito penal: de um lado, reafirma valores constitucionais e fortalece a confiança coletiva na ordem democrática; de outro, intimida futuros atentados à ordem democrática e constitucional.

Fernando Hideo, advogado criminalista

Cumprimento de penas pode ser cancelado caso anistia passe no Congresso. O perdão aos envolvidos na tentativa de golpe vem sendo discutido na Câmara dos Deputados e no Senado. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e deputados como Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) são apoiadores da iniciativa.

Oficiais generais formam o topo da cadeia de comando das Forças Armadas. Historicamente, esses militares estiveram envolvidos em diversos golpes de Estado no Brasil, como o que gerou a proclamação da República, em 1889, e o que resultou em 21 anos de ditadura, em 1964.

Lista de oficiais condenados pode crescer. Em outros núcleos do julgamento da trama golpista, há mais militares de alta patente denunciados —como os generais Mário Fernandes e Estevam Theóphilo.

O que fizeram os condenados

Documentos apontam Augusto Heleno como chefe de um "gabinete de crise pós-golpe". Ainda de acordo com as investigações, o general da reserva sugeriu que a estrutura da Advocacia-Geral da União fosse usada para elaboração de um parecer que desobrigasse Bolsonaro de cumprir ordens com "manifesta ilegalidade". Heleno chefiou o Gabinete de Segurança Institucional no governo Bolsonaro.