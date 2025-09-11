Em voto, Cármen Lúcia diz que 8/1 mereceu ter 'resposta do direito penal'

A ministra do STF (Supremo Tribunal Federal) Cármen Lúcia afirmou, no início do julgamento de hoje, que "o 8 de janeiro de 2023 não foi um acontecimento banal" e mereceu ter uma "resposta no direito penal".

O que aconteceu

Cármen Lúcia é a terceira ministra a votar no julgamento da trama golpista. Decisão dela deve dar maioria para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus. A ministra informou que fará um resumo do voto, não lerá as 396 páginas que escreveu para o julgamento da trama golpista.