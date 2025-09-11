Com pressão de anistia, Lula recebe Motta em dia de condenação de Bolsonaro

Nem o Fux seria capaz de ser igual a você

Presidente Lula (PT) ao ministro Camilo Santana em uma ironia

Em clima amistoso, todos caíram na gargalhada. Ministros, Motta e convidados da plateia não resistiram a piada de Lula e se entregaram ao riso com aplausos.

Lula e Motta juntos em meio à pressão pela anistia. O encontro dos dois presidentes acontece durante a pressão da oposição para votar o projeto de anistia aos presos nos atos golpistas de 8 de janeiro, inclusive Bolsonaro.

Motta resiste em pautar o projeto, mas está pressionado. Aliados do presidente dizem que ele considera a anistia ampla e irrestrita inconstitucional. O chefe da Casa, no entanto, começou a discutir a possibilidade de votar uma proposta com redução das penas. O texto incluiria Bolsonaro também.

Presidente da Câmara está pressionado por defensores e opositores da anistia. Aliados de Motta afirmam que há um grupo que incentiva a votação do projeto como forma de marcar posição perante ao Supremo, que, segundo esses parlamentares, interfere nas prerrogativas deles. Por outro lado, os conselheiros mais moderados alertam o chefe da Casa sobre os riscos de comprar uma briga com o STF.

Motta tem teto de vidro, com funcionários fantasmas e rachadinha. A Folha de S.Paulo revelou que o presidente da Câmara empregou em seu gabinete três funcionárias fantasmas e o caseiro de sua fazenda. O portal Metrópoles também revelou que a chefe de gabinete do deputado tem poder de sacar salários e movimentar valores das contas de funcionários e ex-funcionários dele.