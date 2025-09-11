Assine UOL
Fux isolado e Gilmar na plateia: como foi o dia da condenação de Bolsonaro

Ana Paula BimbatiLetícia CasadoLuccas Lucena e Mateus Coutinho
Do UOL, em São Paulo e em Brasília
Atualizada em
11.set.2025 - O ministro do STF Gilmar Mendes assistiu ao julgamento na plateia
11.set.2025 - O ministro do STF Gilmar Mendes assistiu ao julgamento na plateia Imagem: Gustavo Moreno/STF

O último dia de julgamento da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal) ficou marcado pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes. O UOL separou quatro momentos que ilustram como foi a sessão da Primeira Turma.

Gilmar e Barroso presentes

O ministro Gilmar Mendes e o presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, marcaram presença na sessão. Gilmar foi o primeiro ministro que não faz parte da Primeira Turma a assistir ao julgamento diretamente do plenário. Barroso chegou depois, por volta das 18h30.

Gilmar ficou na plateia, e Barroso, ao lado do presidente da Turma, Cristiano Zanin. O decano do STF chegou por uma sala interna da Turma, por onde os ministros entram e saem sem ter contato com o público externo. A presença dele surpreendeu quem acompanhava o julgamento, já que não é comum ministros acompanharem sessões da turma da qual não fazem parte, sobretudo da plateia.

A presença deles ocorreu um dia depois do voto de Luiz Fux. O ministro gastou quase 12 horas para apresentar suas manifestações com indiretas a Moraes e críticas à denúncia apresentada pela PGR (Procuradoria-Geral da República). Ele votou pela absolvição de Bolsonaro em todos os crimes e defendeu apenas a condenação de Mauro Cid e Braga Netto por um crime.

Fux isolado

Enquanto os ministros acompanhavam com atenção o voto de Cármen Lúcia, Fux ficou isolado. Durante a fala da única mulher do STF, o ministro mexeu em seus papéis e não pediu interrupções. Ele voltou a falar apenas durante a discussão da dosimetria de penas dos condenados.

Ministra divergiu de Fux sobre o 8 de Janeiro. Enquanto ele classificou o ato como um "movimento social", Cármen tratou a invasão das sedes dos Três Poderes como um fato grave que exigia do Poder Judiciário uma resposta firme e rápida.

Ontem, Fux afirmou que o STF era incompetente para analisar a tentativa de golpe. Mas o ministro já condenou centenas de outros réus pelo crime.

Cármen resgatou casos anteriores, inclusive o do mensalão, para afirmar que o plenário da Corte já decidiu sobre réus sem foro privilegiado. "Sempre votei do mesmo jeito. Sempre entendi que a competência era do STF. Não há nada de novo pra mim. Vou votar do mesmo jeito que sempre votei."

Contudo, sem citar Fux, Barroso valorizou "posição divergente" no tribunal. "Compreensões contrárias fazem parte da vida, mas só o desconhecimento profundo dos fatos encontrará neste julgamento algum tipo de perseguição política. É preciso respeito pela posição divergente. Pensamento único só existe na ditadura."

Moraes pede aparte para exibir vídeo

Moraes mostrou vídeo de Bolsonaro para rebater Fux sobre a alegação de ausência de grave ameaça. A gravação mostrava um discurso inflamado do ex-presidente.

Fux sequer olhou para o telão. Imagens mostraram ato de 2021, na avenida Paulista. Bolsonaro exigia arquivamento de inquéritos, chegando a chamar Moraes de "canalha" e pedindo a saída dele do STF.

Ministro também rebateu a alegação de Fux de que não houve formação de organização criminosa na trama golpista. Ao descartar o crime, Fux disse que não havia provas de que os acusados se reuniram para cometer "crimes indeterminados" e com grave violência ou ameaça.

Ao mostrar imagens do 8 de Janeiro, Moraes ressaltou que manifestantes não pediam que Mauro Cid fosse presidente, mas sim Bolsonaro. O ministro chamou o ex-presidente de "líder da organização criminosa", após apresentar um vídeo do mecânico Antonio Claudio Alves Ferreira quebrando um relógio histórico durante a invasão do Palácio do Planalto, vestindo uma camiseta com o rosto do ex-presidente.

Intervenção militar, Bolsonaro presidente. Aqui não está 'Mauro Cid presidente'. Aqui não está 'Walter Braga Neto presidente'. Não está '[Almir] Garnier presidente'. Não está 'Anderson [Torres] presidente'. Não está a '[Alexandre] Ramagem' presidente. Aqui não estão os demais réus. Aqui está o líder da organização criminosa presidente
Alexandre de Moraes

Descontração

Durante seu voto, Cármen foi interrompida por Dino e fez piada com a situação. "Nós, mulheres, ficamos dois mil anos caladas, nós queremos ter o direito de falar".

Moraes brincou com a duração do voto de Fux, de quase 12 horas. "Não falei sobre a maldade que me fizeram ontem, de me fazer perder quase dois terços do jogo do Corinthians e Athletico. Cheguei em casa e já estava 2 a 0 —para minha felicidade—, mas perdi este momento dos dois gols", disse ele.

