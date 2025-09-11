Fux isolado e Gilmar na plateia: como foi o dia da condenação de Bolsonaro

A presença deles ocorreu um dia depois do voto de Luiz Fux. O ministro gastou quase 12 horas para apresentar suas manifestações com indiretas a Moraes e críticas à denúncia apresentada pela PGR (Procuradoria-Geral da República). Ele votou pela absolvição de Bolsonaro em todos os crimes e defendeu apenas a condenação de Mauro Cid e Braga Netto por um crime.

Fux isolado

Enquanto os ministros acompanhavam com atenção o voto de Cármen Lúcia, Fux ficou isolado. Durante a fala da única mulher do STF, o ministro mexeu em seus papéis e não pediu interrupções. Ele voltou a falar apenas durante a discussão da dosimetria de penas dos condenados.

Ministra divergiu de Fux sobre o 8 de Janeiro. Enquanto ele classificou o ato como um "movimento social", Cármen tratou a invasão das sedes dos Três Poderes como um fato grave que exigia do Poder Judiciário uma resposta firme e rápida.

Ontem, Fux afirmou que o STF era incompetente para analisar a tentativa de golpe. Mas o ministro já condenou centenas de outros réus pelo crime.

Cármen resgatou casos anteriores, inclusive o do mensalão, para afirmar que o plenário da Corte já decidiu sobre réus sem foro privilegiado. "Sempre votei do mesmo jeito. Sempre entendi que a competência era do STF. Não há nada de novo pra mim. Vou votar do mesmo jeito que sempre votei."