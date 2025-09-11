Fux já admitiu implante e diz ter feito música para autor da Xuxa

Luiz Fux votou ontem pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em todos os cinco crimes apontados na ação sobre a trama golpista. No STF desde 2011, quando foi nomeado pela então presidente Dilma Rousseff, o ministro também é conhecido por curiosidades de sua vida pessoal, que vão da música aos esportes.

Primeiro lugar em concursos

Nascido no Rio de Janeiro em 1953, Luiz Fux se formou em Direito pela UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) em 1976. Em 1979, passou em 1º lugar no concurso para ser promotor de Justiça.

Foi aprovado em 1º lugar no concurso de 1995 e se tornou professor titular de Processo Civil na mesma instituição em que se formou. Em 1998, também aprovado em 1º lugar, seguiu para o cargo de professor livre-docente. Fux atua como magistrado desde 1983, quando foi aprovado em 1º lugar no concurso público para juiz de Direito do Rio de Janeiro.