Daniela Lima: Fala de Valdemar sobre Fux alimenta ideia de STF politizado

Os próprios aliados do Valdemar que [a declaração] foi infeliz. Tudo o que Flávio Dino disse a Alexandre de Moraes, quando fala sobre 'registrar que é uma mentira quando tratam o senhor como um agente político', aplica-se também a Fux no que diz respeito a essa fala. Daniela Lima, colunista do UOL

Daniela destaca que a aproximação de ministros do STF com políticos, mesmo que por elogios, pode dar margem para desconfiança sobre a isenção do Judiciário.

Dessa vez estão taxando um ministro como alguém que seria muito bem aceito, não só no seio do bolsonarismo e no partido de Bolsonaro, que estava sendo julgado hoje e havia sido absolvido por este ministro, mas também em um determinado campo da política. Os próprios aliados acharam que Valdemar não fez bem e não agiu bem. Daniela Lima, colunista do UOL

'Direita está atordoada', avalia Daniela Lima após condenação de Bolsonaro

Daniela Lima avalia que a condenação de Jair Bolsonaro deixou a direita sem rumo e ampliou a incerteza entre lideranças e eleitores; para ela, a família Bolsonaro segue peça central para o futuro do campo conservador.