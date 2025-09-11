Daniela Lima: Gilmar Mendes foi a julgamento em solidariedade a Moraes

A ida de Gilmar Mendes ao julgamento de Jair Bolsonaro (PL) no STF (Supremo Tribunal Federal) foi um gesto inédito de solidariedade a Alexandre de Moraes e ao Supremo, avalia Daniela Lima no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

O ministro não faz parte da Primeira Turma, mas acompanhou de perto o julgamento do ex-presidente, em meio a ameaças recentes a membros do STF e seus familiares. O ato foi visto como símbolo de unidade institucional.