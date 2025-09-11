Defesa de Bolsonaro diz que vai recorrer após condenação pelo STF

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Deste período, 24 anos e nove meses são de reclusão. Os outros dois anos e seis meses de detenção, além de 124 dias-multa de dois salários mínimos.

Mais cedo, os advogados haviam sinalizado que recorreriam a cortes internacionais. "Essas violações, de juízo de exceção, cerceamento de defesa, pavimentam fortemente esse tipo de abordagem em cortes internacionais", disse Paulo Cunha Bueno.

Advogado citou alguns motivos. "Incompetência da Primeira Turma e cerceamento de defesa, que são teses graves. São teses que, colocadas em cortes internacionais, são teses muito caras. Por quê? São interpretadas como violação de direitos humanos", argumentou Bueno.

Leia a íntegra da nota

"A defesa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, recebe a decisão da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal com respeito. Contudo não pode deixar de manifestar profunda discordância e indignação com os termos da decisão majoritária.

Nesse sentido, continuaremos a sustentar que o ex-presidente não atentou contra o Estado Democrático, jamais participou de qualquer plano e muito menos dos atos ocorridos em 08 de janeiro.