'Governo vai trabalhar contra a anistia', diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse hoje, em entrevista à rede de TV Band, que seu governo vai trabalhar contra qualquer projeto de anistia aos réus condenados pela tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. A entrevista, gravada, foi ao ar no começo da noite, após a condenação, pelo STF (Supremo Tribunal Federal), do núcleo crucial da organização do golpe, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que recebeu uma pena de 27 anos e três meses de prisão.

O que aconteceu

Lula deixou claro que sua administração vai se empenhar para que um eventual projeto da oposição para anistiar os condenados na trama golpista não seja aprovado no Congresso Nacional. O presidente fez a ressalva, na entrevista, de que não era o momento de discutir a anistia em profundidade porque, até aquele momento, ainda não tinha saído o veredito do STF.