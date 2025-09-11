Assine UOL
Política

Valdemar diz que Fux pode ser candidato ao Senado após se aposentar do STF

Eduarda Esteves
Do UOL, em São Paulo
Valdemar disse que voto de Fux pela absolvição de Bolsonaro foi um "show" e "aula de direito"
Valdemar disse que voto de Fux pela absolvição de Bolsonaro foi um "show" e "aula de direito" Imagem: Adriano Machado/Reuters

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que algumas pessoas o procuraram para sugerir que o ministro Luiz Fux, 72, do STF, dispute o Senado pelo Rio de Janeiro quando se aposentar do cargo.

O que aconteceu

Valdemar declarou que não sabe se Fux tem interesse em concorrer ao cargo político. "Ele [Fux] vai se aposentar daqui dois anos e ele pode ser senador, mas não sei se ele tem interesse nisso", disse Valdemar hoje em entrevista à CNN, um dia após o voto do ministro que absolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) dos cinco crimes imputados a ele, incluindo golpe de Estado.

Presidente do PL afirmou, porém, que não fez o convite. "Três amigos meus me ligaram ontem. 'Olha, o Fux se for candidato aqui estoura', disseram".

Em 2028, o ministro Luiz Fux irá completar 75 anos. A idade é o limite para que brasileiros possam atuar como ministros do STF —eles são, então, aposentados compulsoriamente. O magistrado chegou ao STF em 2011, nomeado pela então presidente Dilma Rousseff (PT).

Na avaliação de Valdemar, Fux deu "show". O presidente do PL avaliou como uma "aula de direito" o voto dele durante o julgamento da trama golpista. "Já tem gente me ligando do Rio de Janeiro para convidá-lo para ser candidato ao Senado do Rio", acrescentou.

O Fux deu uma verdadeira aula de direito. O Bolsonaro está sendo injustiçado. Vai ser uma guerra daqui pra frente. Quem sabe a Cármen Lúcia mude de opinião e caminhe junto com a gente. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, à CNN

Fux vota pela anulação do processo e absolvição de Bolsonaro

O ministro Luiz Fux absolveu Bolsonaro dos cinco crimes imputados a ele
O ministro Luiz Fux absolveu Bolsonaro dos cinco crimes imputados a ele Imagem: EVARISTO SA/AFP

Fux absolveu Bolsonaro de todos os crimes ontem. Além disso, discordou de o caso ser julgado no STF porque os acusados não têm foro privilegiado. Ele condenou apenas o delator Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e o general Braga Netto por tentativa de abolição do Estado democrático de Direito. Ontem, então, foi formada maioria apenas para esses réus sobre esse crime.

O ministro também criticou acusação da PGR (Procuradoria-Geral da República). Ele alegou que o órgão não conseguiu delimitar todos os crimes atribuídos a cada um dos oito acusados nem comprovar a ocorrência dos mesmos. Por isso, segundo ele, dúvidas devem sempre ser definidas em favor dos réus, já que ninguém pode ser punido por "cogitar".

Faltam votar Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma. O tempo de pena de cada réu será definido ao final do julgamento nos casos em que houver condenação. Os ministros devem separar o último dia de julgamento, amanhã, para isso.

