Valdemar diz que Fux pode ser candidato ao Senado após se aposentar do STF

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que algumas pessoas o procuraram para sugerir que o ministro Luiz Fux, 72, do STF, dispute o Senado pelo Rio de Janeiro quando se aposentar do cargo.

O que aconteceu

Valdemar declarou que não sabe se Fux tem interesse em concorrer ao cargo político. "Ele [Fux] vai se aposentar daqui dois anos e ele pode ser senador, mas não sei se ele tem interesse nisso", disse Valdemar hoje em entrevista à CNN, um dia após o voto do ministro que absolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) dos cinco crimes imputados a ele, incluindo golpe de Estado.

Presidente do PL afirmou, porém, que não fez o convite. "Três amigos meus me ligaram ontem. 'Olha, o Fux se for candidato aqui estoura', disseram".