Estagiária é demitida da Câmara do DF após postar 'Fux tem que morrer'

A Câmara reiterou que repudia qualquer discurso de ódio, manifestação de intolerância ou ataques a autoridades públicas. "A Câmara Legislativa do Distrito Federal informa que manifestações de estagiários, servidores ou colaboradores em perfis pessoais não representam, em nenhuma hipótese, a posição institucional da Casa", diz nota enviada ao UOL.

A instituição mantém rígido compromisso com a ética, a urbanidade e o respeito aos princípios constitucionais, e assegura que eventuais violações à sua política de comunicação são devidamente apuradas, aplicando-se as sanções cabíveis, em conformidade com a legislação e normas internas. No caso específico, a estagiária mencionada foi afastada de suas funções, como medida preventiva e de proteção à integridade institucional.

Câmara Legislativa do Distrito Federal, em nota

Em um voto de quase 12 horas, Fux ontem votou pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Só dois réus receberam do ministro voto pela condenação —o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e o general Braga Netto, por tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito.

Nesta quinta, porém, a Primeira Turma formou maioria para condenar Bolsonaro e os outros sete. O relator, Alexandre de Moraes, e os ministros Flávio Dino e Cármen Lúcia consideraram que eles são culpados por cinco crimes: tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, organização criminosa, dano ao patrimônio público e dano ao patrimônio tombado. O ministro Cristiano Zanin, que lia seu voto no fim da tarde, também indicou que votará pela condenação.