Faixa coral, Luiz Fux já deu aula de jiu-jítsu para policiais do Bope

O jiu-jítsu hoje tem um reconhecimento mundial exatamente pela sua disciplina e pela sua vertente de educação dos jovens. Quantos jovens hoje estão dedicados ao jiu-jítsu, quantos professores, que saíram de uma situação dificílima, e hoje estão dando aula em países estrangeiros. O jiu-jítsu é um instrumento de educação singular. Luiz Fux, após aula para policiais do Bope

Corte não afastou o ministro do esporte. Fux contou que, depois de chegar ao STF, construiu uma área de treino em casa para não se afastar da prática. No espaço, passou a dar aulas a assessores e seguranças.

Cerimônia de 2019 foi especial para o ministro. O evento em Manaus contou com a presença do mestre Oswaldo Alves, referência mundial na modalidade e professor de Fux desde a juventude no Rio de Janeiro. Na ocasião, o ministro também recebeu o título de cidadão amazonense.

Mestre homenageou Fux. "Ele merece a graduação pelas qualidades, não por ser ministro, mas pela pessoa que é. Apenas cinco pessoas, no mundo, têm essa graduação", declarou o mestre Alves.

Fux não era o único lutador no STF. Durante a cerimônia, o mestre lembrou que o também ministro do STF Luís Roberto Barroso chegou a frequentar sua academia levado por Fux. "Ele não gostava de pagar", disse Alves, arrancando risos dos presentes.