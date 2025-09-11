Assine UOL
Faixa coral, Luiz Fux já deu aula de jiu-jítsu para policiais do Bope

Do UOL, em São Paulo
Ministro do STF, Luiz Fux, durante evento em que ganhou nova faixa
Ministro do STF, Luiz Fux, durante evento em que ganhou nova faixa Imagem: Divulgação

O ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), tem uma trajetória pouco conhecida fora dos tribunais: é mestre de jiu-jítsu e já deu aula até para policiais do Bope.

O que aconteceu

Fux tem uma longa trajetória no tatame. O ministro, de 72 anos, pratica jiu-jítsu há quatro décadas e recebeu a faixa vermelha e branca (coral) — graduação que representa o 8º grau da faixa-preta — em 2019, durante uma cerimônia em Manaus.

Ministro deu aula para policiais. Em dezembro de 2024, Fux ministrou um seminário de defesa pessoal e jiu-jítsu no Rio de Janeiro para agentes do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e jovens do projeto social Maré Top Team, no Complexo da Maré.

O jiu-jítsu hoje tem um reconhecimento mundial exatamente pela sua disciplina e pela sua vertente de educação dos jovens. Quantos jovens hoje estão dedicados ao jiu-jítsu, quantos professores, que saíram de uma situação dificílima, e hoje estão dando aula em países estrangeiros. O jiu-jítsu é um instrumento de educação singular. Luiz Fux, após aula para policiais do Bope

Corte não afastou o ministro do esporte. Fux contou que, depois de chegar ao STF, construiu uma área de treino em casa para não se afastar da prática. No espaço, passou a dar aulas a assessores e seguranças.

Cerimônia de 2019 foi especial para o ministro. O evento em Manaus contou com a presença do mestre Oswaldo Alves, referência mundial na modalidade e professor de Fux desde a juventude no Rio de Janeiro. Na ocasião, o ministro também recebeu o título de cidadão amazonense.

Mestre homenageou Fux. "Ele merece a graduação pelas qualidades, não por ser ministro, mas pela pessoa que é. Apenas cinco pessoas, no mundo, têm essa graduação", declarou o mestre Alves.

Fux não era o único lutador no STF. Durante a cerimônia, o mestre lembrou que o também ministro do STF Luís Roberto Barroso chegou a frequentar sua academia levado por Fux. "Ele não gostava de pagar", disse Alves, arrancando risos dos presentes.

* Com informações de reportagens publicadas em 19/10/2019 e 16/12/2024.

