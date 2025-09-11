Assine UOL
Política

'Final de Copa': zap de condomínio de Bolsonaro discute bandeiras do Brasil

Mateus CoutinhoJuliana Sayuri e Amanda Freitas
Do UOL, em São Paulo e Brasília
O ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar na casa dele, em Brasília
O ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar na casa dele, em Brasília Imagem: Pedro Ladeira - 11.set.2025/Folhapress

Às vésperas do fim do julgamento do chamado "núcleo 1" da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal), o clima no condomínio onde vive e está preso o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é de "final de Copa do Mundo".

Moradores do Solar de Brasília discutem nesta tarde num grupo de WhatsApp a presença de ambulantes nos arredores do condomínio vendendo camisetas e bandeiras do Brasil.

"Virou copa do mundo", escreveu um dos moradores.

"O final da 'copa' é amanhã! Já comprei a cerveja e a picanha", respondeu outro.

Eles se referem ao julgamento de Bolsonaro no STF, cujo desfecho está previsto para amanhã (12), e se perguntam se haverá manifestações lá na frente.

O ex-presidente e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro moram em uma casa alugada num condomínio fechado, com câmeras e controle de acesso, localizado no Setor Habitacional Jardim Botânico, em Brasília.

Conversa no grupo de WhatsApp do condomínio onde vive o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Conversa no grupo de WhatsApp do condomínio onde vive o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) Imagem: Reprodução

Bolsonaro teve a prisão domiciliar decretada no dia 5 de agosto pelo ministro do STF Alexandre de Moraes após descumprir cautelares e participar, através de vídeos, de atos pela anistia dos participantes do 8 de Janeiro.

Continua após a publicidade

No mês passado, conforme noticiou o UOL, moradores relataram no grupo de WhatsApp dificuldades para chegar em casa devido ao trânsito perto do condomínio.

"Podia levar de uma vez para a Papuda. Ele vai pra lá mesmo, não é? Ao menos dá logo sossego pra gente e pra mais 200 milhões", escreveu um dos integrantes na noite de 6 de agosto.

Neste mês, as vigílias que vêm sendo organizadas por bolsonaristas nos arredores do condomínio ficaram mais esvaziadas, apurou o UOL. Na noite de ontem, havia cerca de cem apoiadores no máximo.

Mas, perto do fim do julgamento, os ambulantes estão se aglomerando. O movimento aumentou após o voto do ministro Luiz Fux favorável ao ex-presidente e que animou a militância bolsonarista.

Um dos moradores sugeriu que a administração do condomínio buscasse contato com a secretaria de urbanismo para registrar uma denúncia oficial.

"Esta área é pública. Adm não pode fazer nada", respondeu um dos integrantes do grupo.

Continua após a publicidade

"Deixa os camelôs ganharem um dinheirinho. Essa novela tá acabando", acrescentou uma moradora.

"Estão só trabalhando... Devem estar esperando alguma manifestação amanhã, quando for determinada a ida pra Papuda."

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.