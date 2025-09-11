'Final de Copa': zap de condomínio de Bolsonaro discute bandeiras do Brasil

No mês passado, conforme noticiou o UOL, moradores relataram no grupo de WhatsApp dificuldades para chegar em casa devido ao trânsito perto do condomínio.

"Podia levar de uma vez para a Papuda. Ele vai pra lá mesmo, não é? Ao menos dá logo sossego pra gente e pra mais 200 milhões", escreveu um dos integrantes na noite de 6 de agosto.

Neste mês, as vigílias que vêm sendo organizadas por bolsonaristas nos arredores do condomínio ficaram mais esvaziadas, apurou o UOL. Na noite de ontem, havia cerca de cem apoiadores no máximo.

Mas, perto do fim do julgamento, os ambulantes estão se aglomerando. O movimento aumentou após o voto do ministro Luiz Fux favorável ao ex-presidente e que animou a militância bolsonarista.

Um dos moradores sugeriu que a administração do condomínio buscasse contato com a secretaria de urbanismo para registrar uma denúncia oficial.

"Esta área é pública. Adm não pode fazer nada", respondeu um dos integrantes do grupo.