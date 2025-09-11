Flávio não descarta Bolsonaro na Papuda: 'Desses caras, nada me surpreende'

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) elogiou o voto do ministro Luiz Fux pela anulação do julgamento da trama golpista e absolvição de Jair Bolsonaro (PL), mas disse não descartar que o STF (Supremo Tribunal Federal) envie o ex-presidente para o Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal.
"Desses caras, nada me surpreende", afirmou o senador. Ele divide os ministros da Primeira Turma, que julga Bolsonaro e demais réus, em dois grupos. Foi todo elogios a Fux por causa da sua defesa de que o STF não é a instância para julgar o ex-presidente e o caso deveria ser anulado.
Os ministros que já votaram pela condenação de Bolsonaro, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, foram alvo de indignação. O senador alega que não foi apresentada prova que ligasse Bolsonaro ao 8 de Janeiro ou ao plano de assassinar autoridades.
Flávio sugeriu que há uma questão pessoal contra o ex-presidente. "[Moraes] Quer condenar porque quer condenar. Porque não gosta do Bolsonaro."
O senador chamou de "revoltantes" os votos de Moraes e Dino. "É uma falácia, eles mentem no voto deles. Mentem, mentem, metem. Descaradamente", disse.
O senador deixou seu gabinete assim que Fux encerrou o voto sobre Bolsonaro. Ele havia passado o dia no local e saiu elogiando o ministro, que derrubou vários pontos da acusação. "Tem um juiz que vai ponto a ponto. Ele esmiuçou, é irrefutável o voto dele."
De acordo com o senador, ficou difícil para a ministra Cármen Lúcia. É ela quem retoma o julgamento nesta quinta-feira (11), e a tendência é de condenar Bolsonaro. O voto dela tem 400 páginas, mas deve ser apresentada uma versão resumida.
Na avaliação de Flávio, os argumentos de Fux serão difíceis de refutar. "Ela [Cármen Lúcia] vai ter que fazer um voto contrário, se for para seguir o Alexandre de Moraes. Mais fácil vai ser [dizer] acompanho o relator, e vai para casa."
Após esse esculacho, tô achando que Alexandre de Moraes vai incluir Luiz Fux na tentativa de golpe, como fez com todo mundo que ele tem raiva.-- Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 11, 2025
FUX HONRA A TOGA pic.twitter.com/Vnk6yRKtEo
O último a votar é Cristiano Zanin. Ele também deve condenar Jair Bolsonaro, e a expectativa é que o placar do julgamento termine em 4 a 1 pela culpa de Bolsonaro.
Flávio declarou acreditar na aprovação da anistia. Mas o senador reclama da tentativa de não inclusão de Jair Bolsonaro no perdão e da possibilidade de o STF derrubar a lei. "Ficam esses caras inventando que anistia é inconstitucional. Mais uma vez, é um casuísmo para não atingir Bolsonaro."
