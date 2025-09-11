Flávio não descarta Bolsonaro na Papuda: 'Desses caras, nada me surpreende'

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) elogiou o voto do ministro Luiz Fux pela anulação do julgamento da trama golpista e absolvição de Jair Bolsonaro (PL), mas disse não descartar que o STF (Supremo Tribunal Federal) envie o ex-presidente para o Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal.

O que aconteceu

"Desses caras, nada me surpreende", afirmou o senador. Ele divide os ministros da Primeira Turma, que julga Bolsonaro e demais réus, em dois grupos. Foi todo elogios a Fux por causa da sua defesa de que o STF não é a instância para julgar o ex-presidente e o caso deveria ser anulado.

Os ministros que já votaram pela condenação de Bolsonaro, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, foram alvo de indignação. O senador alega que não foi apresentada prova que ligasse Bolsonaro ao 8 de Janeiro ou ao plano de assassinar autoridades.