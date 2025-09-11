Maierovitch: 'Fux é cara de pau ao condenar mordomo para livrar chefe'

Os votos diferentes do ministro Luiz Fux no julgamento da trama golpista para Jair Bolsonaro e Mauro Cid e sua mudança de postura em relação a meses atrás geraram críticas duras sobre imparcialidade e motivações políticas, na visão do jurista Wálter Maierovitch no UOL News, do Canal UOL.

Fux defendeu a nulidade do processo e absolveu Bolsonaro por falta de provas, mas condenou Mauro Cid. O voto, isolado em relação à maioria, reacendeu discussões sobre o papel do STF e seus ministros.