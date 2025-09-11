'Fux contraria sua história no STF', avalia Amanda Klein

A mudança de postura de Luiz Fux no julgamento da trama golpista e do núcleo do 8 de janeiro surpreendeu colegas do STF e especialistas, afirma Amanda Klein no UOL News, do Canal UOL.

O ministro, antes visto como punitivista e rigoroso em processos criminais, agora defendeu a absolvição de Bolsonaro e questionou a legitimidade do Supremo, contrariando votos anteriores em casos semelhantes.