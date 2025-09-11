Fux já negou habeas corpus por furto de calça de R$ 70 e carne de R$ 90

Em 2025, Luiz Fux já negou habeas corpus a réus que furtaram uma calça jeans no valor de R$ 70 e uma peça de carne avaliada em R$ 90. Ontem, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) votou pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de todos os crimes dos quais foi acusado no julgamento da trama golpista.

O que aconteceu

O voto de Fux foi visto como uma guinada do ministro, do punitivismo para o garantismo. Seu histórico é de acatar as teses da acusação, mas ontem ele acatou as das defesas.

Em agosto, por exemplo, Fux negou habeas corpus relativo ao furto de uma calça jeans. No caso em questão, o réu havia sido condenado a um ano e quatro meses em regime semiaberto, mas a Defensoria Pública recorreu, alegando insignificância do item furtado, que custava menos de 10% do salário mínimo à época.