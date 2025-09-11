Fux vira alvo de recados de ministros após voto para absolver Bolsonaro

No início da audiência de hoje, Cármen Lúcia informou que seu voto tinha 396 páginas. "Mas eu não vou ler, eu vou ler um resumo, não se preocupem", disse. Ontem, o voto do ministro Luiz Fux durou mais de 11 horas.

Ministra rejeitou argumentos de defesas, inclusive sobre a competência do STF e da Primeira Turma para julgarem o caso. Disse que seria "um casuísmo gravíssimo" decidir de forma diferente. "Não há nada de novo pra mim em votar do mesmo jeito que sempre votei."

Eu sempre votei do mesmo jeito. Entendi que pelas características e pelas pessoas que foram indiciadas, umas se fazendo acompanhar de outras que tinham foro, eu sempre entendi que a competência era do Supremo Tribunal Federal

Cármen Lúcia

Ontem, Fux afirmou que o STF era incompetente para analisar a tentativa de golpe. Ministro já condenou centenas de outros réus pelo mesmo motivo.

Zanin também reafirmou a competência do STF para julgar o processo. Disse que isso já havia sido decidido em mais de 1,5 mil ações sobre o 8 de janeiro na corte. "Já temos cerca de 640 condenações transitadas em julgados e 552 acordos de não persecução penal realizados com a PGR", afirmou. "Em todos esses casos foi reconhecida a competência do STF para processar e julgar essas ações."