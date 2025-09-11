Gilmar Mendes vai ao STF no quinto dia do julgamento da trama golpista

O UOL apurou que o decano do tribunal compareceu ao início do julgamento sem avisar os colegas com antecedência. Ontem os ministros Luís Roberto Barroso e Edson Fachin compareceram à sala de sessões da Primeira Turma durante um dos intervalos realizados à parte, mas ficaram na salinha interna da sala onde se encontraram com os demais colegas.

Gilmar acompanha atentamente voto de Cármen Lúcia. Ministro está sentado de pernas cruzadas, com o celular em cima da perna que ele confere eventualmente. Decano do tribunal, ele observa atentamente os colegas com a mão no queixo e já até tomou um cafezinho dentro da sala de sessão — o que não é permitido aos demais presentes que não podem entrar nem com garrafa de água por motivos de segurança.

O ministro já disse em declarações à imprensa que é "fundamental" que os envolvidos na trama golpista sejam responsabilizados. Durante um evento na Itália, no início deste mês, Gilmar afirmou que a democracia "sofreu sobressaltos e ataques sem precedente" no Brasil desde 2018. Segundo ele, os movimentos "deixaram claro o quão frágil é o arranjo democrático", disse.

Hoje, o julgamento foi retomado com o voto da ministra Cármen Lúcia, e o ministro Zanin votará na sequência. Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram pela condenação do ex-presidente e dos outros sete réus. Já Luiz Fux votou apenas pela condenação de Mauro Cid e do general Braga Netto por tentativa de abolição do Estado democrático de Direito.

Bolsonaro cita Gilmar em mensagens

Em trocas de mensagens recentes, Jair Bolsonaro (PL) pediu ao seu filho Eduardo (PL-SP) que evitasse críticas ao ministro. Sem citar nomes, o ex-presidente disse que "tem conversado com alguns" do STF. "Todos ou quase todos demonstram preocupação com as sanções", disse, em referência ao tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos ao Brasil e à revogação de vistos americanos de autoridades.