Graças à Ficha Limpa, condenados por golpe estão inelegíveis por 8 anos

Todos os condenados hoje pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado passam a ficar inelegíveis por oito anos, contados a partir da data da condenação. Essa punição é uma consequência da aplicação da Lei da Ficha Limpa para pessoas condenadas pela Justiça por crimes como de organização criminosa.

O que aconteceu

STF concluiu julgamento nesta noite e definiu as penas e demais punições a Bolsonaro e 7 aliados. Definição das punições em vários níveis faz parte da etapa final do julgamento no Supremo, que deve publicar o acórdão da condenação nos próximos dias. Pela Lei da Ficha Lima, a condenação pelos crimes a que Jair Bolsonaro e seus aliados foram submetidos leva à inelegibilidade automática.

Decisão sobre a condenação será compartilhada com o TSE, a quem cabe aplicar a inelegibilidade. Medida é praxe nesse tipo de condenação e, na prática, faz com que o ex-presidente tenha mais uma condenação que o deixa inelegível. Isso impossibilita que ele se candidate na próxima eleição presidencial, no ano que vem.