Juiz diz que incêndio na Esplanada foi 'grave' e 'sorte' evitou vítimas

A Justiça determinou hoje a prisão preventiva do morador de rua suspeito de incendiar pelo menos dez banheiros químicos na Esplanada dos Ministérios na última terça-feira, num ponto a cerca de dois quilômetros do STF (Supremo Tribunal Federal), onde ocorria o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O que aconteceu

O juiz Jerônimo Grigoletto, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, afirmou que a conduta do morador de rua foi "extremamente grave". "Por sorte não havia usuários no interior dos banheiros", disse pouco antes de determinar a prisão preventiva do rapaz de 22 anos, dois dias depois da prisão em flagrante feita pela Polícia Militar.

No momento da prisão, o suspeito relatou aos policiais que pretendia retirar as hastes de ferro que sustentavam a estrutura dos banheiros químicos. Em depoimento na delegacia, ele ficou em silêncio, mas se apresentou como pedreiro e estudante que morava em São Sebastião, cidade do Distrito Federal.