Juiz diz que incêndio na Esplanada foi 'grave' e 'sorte' evitou vítimas

Eduardo Militão
Do UOL, em Brasília
Morador de rua que ateou fogo durante julgamento de Bolsonaro permanecerá preso
Morador de rua que ateou fogo durante julgamento de Bolsonaro permanecerá preso Imagem: Reprodução/UOL

A Justiça determinou hoje a prisão preventiva do morador de rua suspeito de incendiar pelo menos dez banheiros químicos na Esplanada dos Ministérios na última terça-feira, num ponto a cerca de dois quilômetros do STF (Supremo Tribunal Federal), onde ocorria o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O que aconteceu

O juiz Jerônimo Grigoletto, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, afirmou que a conduta do morador de rua foi "extremamente grave". "Por sorte não havia usuários no interior dos banheiros", disse pouco antes de determinar a prisão preventiva do rapaz de 22 anos, dois dias depois da prisão em flagrante feita pela Polícia Militar.

No momento da prisão, o suspeito relatou aos policiais que pretendia retirar as hastes de ferro que sustentavam a estrutura dos banheiros químicos. Em depoimento na delegacia, ele ficou em silêncio, mas se apresentou como pedreiro e estudante que morava em São Sebastião, cidade do Distrito Federal.

O pedreiro já havia sido preso e solto em pelo menos outras quatro ocasiões, uma por violência doméstica, duas por furto e uma por porte de arma branca. Dessa vez, ele ficou detido. O juiz disse que não seria possível soltá-lo. "A conduta a ele atribuída é extremamente grave", afirmou Grigoleto.

Com o requerido [rapaz suspeito] foram encontrados latas de butano e um isqueiro. Por sorte não havia usuários no interior dos banheiros. A conduta do custodiado criou sério risco a ordem pública, seja por conta do risco de lesão e até morte a eventuais pessoas que estivessem participando das festividades, seja pelo necessário acionamento de vários órgãos do poder público - bombeiros, polícia militar, polícia civil - para contenção dos danos por ele deflagrados.
Jerônimo Grigoleto, juiz

O UOL procurou a Defensoria Pública para obter a versão do suspeito. Os esclarecimento serão publicados se forem recebidos. "A Defensoria Pública terá contato com ele durante a audiência de custódia e prestará toda a assistência jurídica necessária", afirmou, ontem, o chefe do Núcleo Criminal de Brasília da Defensoria Público, Thiago Sotana.

