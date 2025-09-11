Sóstenes Cavalcante diz fazer 'trabalho com ministros do STF' por anistia

O líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), disse que a oposição já articula a anistia com ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), caso o texto seja aprovado no Congresso e vetado pelo presidente Lula (PT).

O que aconteceu

Sóstenes disse que a anistia será votada na próxima terça (16). Segundo o líder, a oposição trabalha com o seguinte cenário: o texto será aprovado na Câmara e no Senado e, depois, vetado pelo presidente Lula. Os deputados querem derrubar o veto e já articulam com ministros do STF um respaldo para manter o projeto.