Lula diz que Tarcísio é serviçal de Bolsonaro e que brigará contra anistia

O que o Tarcísio demonstrou ali? Demonstrou que não é nada mais, nada menos que um serviçal do Bolsonaro. Ou seja, ele faz o que o Bolsonaro quiser. Ele não tem personalidade própria. Eu já estive com o Tarcísio algumas vezes, até convidei ele para almoçar comigo aqui [no Palácio da Alvorada] numa palestra, ele almoçou comigo. Ora, ele comigo fala uma coisa, é muito simpático e tudo, e por detrás ele só fala mal.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República

Sobre uma eventual disputa entre ele e Tarcísio pela Presidência em 2026, Lula disse que o governador paulista tem todo direito de se candidatar. Mas quem decide, frisou Lula, é o eleitor, com base nas realizações de cada governante.

Na hora da escolha, o povo vai ver quem fez e quem não fez. O povo vai medir, [mas] não pelo discurso. Este país fazia 15 anos que não crescia acima de 3%. Precisou eu votar para ele crescer. Este país, quando deixei a Presidência, produzia 3,5 milhões de carros. Quando eu voltei, produzia só 1,6 milhões. Nós vamos voltar a produzir 3,5 milhões. Porque, se tem uma coisa que eu sei, é fazer com que o país cresça, gere emprego, aumentar o salário mínimo e fazer benefício para as pessoas que mais precisam. Meu lema é o seguinte: muito dinheiro, na mão de poucos, significa a pobreza do país; pouco dinheiro, na mão de todos, significa distribuição de riqueza. E é isso que eu quero.

O presidente afirmou que ainda não bateu o martelo sobre concorrer à reeleição. Questionado sobre estar se comportando com candidato, Lula respondeu que, às vésperas de completar 80 anos, cuida bem de sua saúde.

Eu não sei qual é o cenário provável. Ou seja, eu sei que está chegando o ano, todos os partidos vão ter que definir seus candidatos. Eu ainda não me defini como candidato. [...] Eu me cuido, porque não consigo evitar que os anos passem. Vou fazer 80 anos no dia 27 de outubro. Mas evito o envelhecimento precoce. Eu quero te dizer que estou com 80 anos de idade, mas duvido que tenha muita gente de 30 que consiga fazer uma agenda comigo. Eu quero viver muito. O PT pode encontrar um candidato, os partidos que estão comigo podem encontrar um candidato, não tem problema nenhum. Não sou candidato de mim mesmo. A única coisa que eu quero dizer é que, se eu estiver do jeito que eu estou hoje, a extrema-direita jamais voltará a governar este país. Democracia sempre.

Contra a anistia

Lula deixou claro que sua administração vai se empenhar para que um eventual projeto da oposição para anistiar os condenados na trama golpista não seja aprovado no Congresso Nacional. O presidente fez a ressalva, na entrevista, de que não era o momento de discutir a anistia em profundidade porque, até aquele momento, ainda não tinha saído o veredito do STF.