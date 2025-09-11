Lula diz que Tarcísio é serviçal de Bolsonaro e que brigará contra anistia

Em entrevista à TV Band hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de "serviçal de [Jair] Bolsonaro" e disse que não definiu ainda se será candidato à reeleição em 2026. Também afirmou que seu governo trabalhará contra o projeto de parlamentares da oposição de anistiar os condenados pela trama golpista.
Gravada de manhã em Brasília, a entrevista foi ao ar no começo da noite, após o veredito do STF (Supremo Tribunal Federal) declarando culpado o núcleo crucial da organização do golpe, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Sobre Tarcísio de Freitas
Questionado sobre o discurso de Tarcísio durante uma manifestação da direita no 7 de Setembro, em São Paulo, Lula disse que o governador é pau mandado de Bolsonaro. Na manifestação, Tarcísio criticou o ministro do STF (Alexandre de Moraes) e defendeu a anistia aos condenados pelo golpe de 8 de janeiro de 2023.
O que o Tarcísio demonstrou ali? Demonstrou que não é nada mais, nada menos que um serviçal do Bolsonaro. Ou seja, ele faz o que o Bolsonaro quiser. Ele não tem personalidade própria. Eu já estive com o Tarcísio algumas vezes, até convidei ele para almoçar comigo aqui [no Palácio da Alvorada] numa palestra, ele almoçou comigo. Ora, ele comigo fala uma coisa, é muito simpático e tudo, e por detrás ele só fala mal.
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República
Sobre uma eventual disputa entre ele e Tarcísio pela Presidência em 2026, Lula disse que o governador paulista tem todo direito de se candidatar. Mas quem decide, frisou Lula, é o eleitor, com base nas realizações de cada governante.
Na hora da escolha, o povo vai ver quem fez e quem não fez. O povo vai medir, [mas] não pelo discurso. Este país fazia 15 anos que não crescia acima de 3%. Precisou eu votar para ele crescer. Este país, quando deixei a Presidência, produzia 3,5 milhões de carros. Quando eu voltei, produzia só 1,6 milhões. Nós vamos voltar a produzir 3,5 milhões. Porque, se tem uma coisa que eu sei, é fazer com que o país cresça, gere emprego, aumentar o salário mínimo e fazer benefício para as pessoas que mais precisam. Meu lema é o seguinte: muito dinheiro, na mão de poucos, significa a pobreza do país; pouco dinheiro, na mão de todos, significa distribuição de riqueza. E é isso que eu quero.
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República
O presidente afirmou que ainda não bateu o martelo sobre concorrer à reeleição. Questionado sobre estar se comportando com candidato, Lula respondeu que, às vésperas de completar 80 anos, cuida bem de sua saúde.
Eu não sei qual é o cenário provável. Ou seja, eu sei que está chegando o ano, todos os partidos vão ter que definir seus candidatos. Eu ainda não me defini como candidato. [...] Eu me cuido, porque não consigo evitar que os anos passem. Vou fazer 80 anos no dia 27 de outubro. Mas evito o envelhecimento precoce. Eu quero te dizer que estou com 80 anos de idade, mas duvido que tenha muita gente de 30 que consiga fazer uma agenda comigo. Eu quero viver muito. O PT pode encontrar um candidato, os partidos que estão comigo podem encontrar um candidato, não tem problema nenhum. Não sou candidato de mim mesmo. A única coisa que eu quero dizer é que, se eu estiver do jeito que eu estou hoje, a extrema-direita jamais voltará a governar este país. Democracia sempre.
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República
Contra a anistia
Lula deixou claro que sua administração vai se empenhar para que um eventual projeto da oposição para anistiar os condenados na trama golpista não seja aprovado no Congresso Nacional. O presidente fez a ressalva, na entrevista, de que não era o momento de discutir a anistia em profundidade porque, até aquele momento, ainda não tinha saído o veredito do STF.
O governo vai trabalhar contra a anistia. Isso está escrito, gente. Está desenhado já se sabe quem foi que fez isso [o golpe], quem ia fazer, não tem mais o que discutir. Obviamente, todo bandido vai dizer que é inocente. Agora, para você provar que é inocente, tem de mostrar a prova de que não cometeu o crime.
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República
Para Lula, há "centenas de provas" para condenar Bolsonaro.
Eu posso te dizer o seguinte: olha, primeiro, o Bolsonaro tentou dar um golpe nesse país. Ele tentou dar um golpe, tem dezenas e centenas de provas, de atos, de falas, de discursos, de material por escrito, de tudo que ele tentou fazer. Quem mandou acontecer tudo isso obviamente foi o presidente Jair Bolsonaro.
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República
O presidente também comentou o voto do ministro do STF Luiz Fux pela absolvição de Bolsonaro.
Se o ministro Fux não quiser as provas, é problema dele. As provas estão fartas. O ex-presidente covardemente articulou tudo, pensou tudo, mas não teve coragem. Foi embora porque no dia 1º tinha muita gente na rua e ele esperou pelo dia 8 de janeiro.
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República
Na Câmara, deputados vêm articulando amarrar a anistia aos golpistas com a votação da isenção do Imposto de Renda. Partidos do Centrão dizem que "falta clima" para votar a isenção diante da pressão pela anistia. Afirmam que, se o texto do IR entrar na pauta, seria difícil impedir modificações no texto.
A saída defendida pelo Centrão é incluir a anistia na ordem do dia de votações. Isso poderia impelir a oposição a desistir de derrubar a votação da isenção do IR. O movimento ganhou força com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado. A proposta conta com o apoio da Federação União Brasil-PP.
Líder do PL disse que foi abordado com a sugestão. Sóstenes Cavalcante afirmou ao UOL que não vai abrir mão de tentar derrubar a compensação do IR em troca de pautar a anistia. A proposta é uma das principais pautas do governo Lula (PT) para melhorar a popularidade e disputar a reeleição em 2026. Embora seja consenso que ninguém vai votar contra o benefício, há interesse de algumas alas em deixar a conta da compensação "para o próximo governo".
Hoje, Lula se reuniu o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) em meio à pressão pela anistia. Motta resiste em pautar o projeto, mas está pressionado. Aliados do presidente dizem que ele considera a anistia ampla e irrestrita inconstitucional. O chefe da Casa, no entanto, começou a discutir a possibilidade de votar uma proposta com redução das penas. O texto incluiria Bolsonaro também.
Motta tem teto de vidro, com funcionários fantasmas e rachadinha. A "Folha de S.Paulo" revelou que o presidente da Câmara empregou em seu gabinete três funcionárias fantasmas e o caseiro de sua fazenda. O portal "Metrópoles" também revelou que a chefe de gabinete do deputado tem poder de sacar salários e movimentar valores das contas de funcionários e ex-funcionários dele.
